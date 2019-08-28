Актер и режиссер Сергей Пускепалис фактически одобрил убийства украинских военных в Донбассе

В интервью газете «Собеседник» новый художественный руководитель Ярославского театра имени Волкова поддержал писателя Захара Прилепина, который говорил, что его добровольческий батальон убил в Донбассе больше всего людей. Пускипалис, который работал с Прилепиным в МХАТе имени Горького, заметил, что мог бы поехать воевать в Донбасс, если бы у него была такая возможность. Почему такой возможности нет, он не уточнил. Конфликт на востоке Украины режиссер сравнил с Великой Отечественной войной.