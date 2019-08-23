Неизвестные сорвали спектакль под названием «Выйти из шкафа» в Театр.doc

Как рассказали «Эху Москвы» представители театра, несколько человек стали кричать и мешать актерам во время представления. На место происшествия приехала полиция, которая забрала с собой режиссера Анастасию Патлай. Сама она сказала «Эху Москвы», что собирается подавать заявление в правоохранительные органы.

Спектакль «Выйти из шкафа» рассказывает о гомосексуальности и о так называемых каминг-аутов – ситуациях, когда люди признаются в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.