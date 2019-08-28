Китайские спецслужбы используют для вербовки иностранцев профессиональную социальную сеть LinkedIn

Как пишет американская газета The New York Times со ссылкой на данные разведслужбы США и других стран, последние годы многие работники американских государственных институтов получили предложения выгодной работы в Китае. Таким образом их хотят выманить в страну, — утверждают источники газеты. По ее данным, в Штатах участились приговоры по делам о шпионаже. В свою очередь, руководство социальной сети отвечает, что подозрительными учетными записями у них занимается специальное подразделение.