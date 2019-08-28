Социальная сеть Фейсбук ужесточает правила политической рекламы

Это сделано в рамках подготовки к президентским выборам в США, которые пройдут в следующем году. Теперь компания намерена требует дополнительной информации о плательщике. Уже сейчас любую политическую рекламу сопровождает надпись о том, кто именно за нее заплатил. Социальная сеть ранее подверглась критике за то, что недостаточно внимания уделяла политической рекламе во время выборов президента США 2016 года. Сеть также упоминалась в ходе расследования о вмешательстве России.