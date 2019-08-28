Украинская Генпрокуратура утверждает, что сегодняшнее освобождение Вышинского связано с предстоящим обменом с Москвой

Украинская Генпрокуратура утверждает, что сегодняшнее освобождение журналиста Кирилла Вышинского связано с предстоящим обменом с Москвой. По словам пресс-секретаря ведомства Ларисы Сарган, процедура будет проводиться по формуле «35 на 35». Апелляционный суд Киева постановил сегодня смягчить меру пресечения Вышинскому, которого обвиняют в госизмене и поддержке сепаратистов. Сам он позже сказал в интервью агентству РИА Новости, что обмен – это не то, к чему он когда-либо стремился.

В СИЗО главный редактор агентства «РИА Новости Украина» провел больше года.