В Турции скончалась 12-летняя россиянка, которая пострадала во время купания в бассейне

Девочку из Петербурга засосало в трубу. Она провела под водой не менее пяти минут и получила травмы. Больше недели она находилась в реанимации города Денизры. Для помощи местным врачам из Петербурга приехали медики. Однако после нескольких попыток реанимации у ребенка остановилось сердце, — рассказали в российском посольстве. Турецкие власти задержали сотрудников отеля, которых подозревают в причастности к инциденту с ребенком.

Между тем, отец девочки не исключил, что с отправкой тела умершей на родину могут возникнуть проблемы – потребуется время для подготовки документов. Кроме того, в пятницу из-за национального праздника в Турции не будут работать нотариусы, — сказал он изданию РБК.