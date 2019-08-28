Глава российского ведомства военно-технического сотрудничества обвинил США в давлении на партнеров Москвы

По мнению Дмитрия Шугаева, Вашингтон фактически выкручивает руки заказчикам российского оружия — причем, не только тем, кто давно покупает технику и вооружение, но и потенциальным, — цитирует агентство ТАСС директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Шугаев подчеркнул, что даже в самые худшие времена такого никогда не было. Действия США сейчас выходят за рамки каких-либо правовых отношений, — добавил чиновник.