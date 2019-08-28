Суд в Белгородской области отказал в условно-досрочном освобождении студенту, который получил срок за дипломную работу

Александр Краузе занимался исследованием экстремизма в современных условиях. В декабре 2017-го ему назначили 2,5 года колонии-поселения за публикацию картинок в социальной сети ВКонтакте. Его защитники говорили, что таким образом он лишь проводил опрос среди пользователей Сети, публикуя соответствующие изображения. Как пишет сайт «ОВД-Инфо», Краузе отказали в УДО из-за якобы отрицательной характеристики, которую ему дали в тюремном ведомстве.