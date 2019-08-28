Большинство жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР считают их часть Украины

По данным опроса, проведенного по заказу берлинского центра восточно-европейских и международных исследований, так ответили 54,5% опрошенных. 31% хотел бы видеть эти территории автономными в составе Украины, а 23,5% выступают за возвращение в состав Донецкой и Луганской областей, — говорится в исследовании. В то же время, число живущих в самопровозглашенных республиках людей, которые считают себя гражданами Украины, значительно упало за последние три года – с 53% до 26%. Сам опрос проводился в феврале-марте этого года.