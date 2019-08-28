Изменение меры пресечения Кириллу Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену с заключенными с Россией

Изменение меры пресечения журналисту Кириллу Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену с заключенными с Россией. Речь идет о формуле «35 на 35», — передает агентство РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру Украины. Киевский суд сегодня смягчил меру пресечения главному редактору агентства «РИА Новости Украина». Вышинский был освобожден из СИЗО под личное поручительство. Журналиста обвиняют в госизмене. Сам он заметил, что речь о его обмене зашла еще до предъявления ему обвинений.