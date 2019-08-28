Уголовное дело возбуждено против директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова

Его обвиняют в том, что он, вопреки решению суда, не удалил фильм-расследование о российском премьере «Он вам не Димон». Сам Жданов связывает это дело с предстоящими выборами в Мосгордуму. Ранее уголовное дело по тому же обвинению возбудили против прежнего директора ФБК Романа Рубанова. Тем временем Жданов обвинил власти в давлении на фонд. Он напомнил, что в отношении организации идет расследование по обвинению в отмыванию денег.