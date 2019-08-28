Московские следователи отказались возбуждать уголовное дело против росгвардейца, ударившего подростка на акции в поддержку Ивана Голунова. Ведомство не нашло в действиях Андрей Шукана умысла на превышение должностных полномочий, — пишет интернет-издание «Медиазона».

Иван Теневой был избит росгвардейцем 12 июня в автозаке уже после задержания. Нападавший посчитал, что молодой человек его сфотографировал. Врачи диагностировали Теневому сотрясение мозга и ушибы.