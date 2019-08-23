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Эксклюзив Эха 19:03, 28 августа 2019

Госсовет Татарстана проводит заочное голосование по вопросу введения новой памятной даты

Ранее руководство Калужской области предложило отмечать 11 ноября так называемый день окончания Великого стояния на Угре. В истории это положило конец периоду татаро-монгольского ига. Как сказали агентству «Татар-Информ» в республиканском парламенте, результаты голосования будут обработаны уже завтра. Протокол с мнениями к законопроекте направят в Госдуму.

Ранее два комитета Госсовета выступили против нового законопроекта. Как заметила в эфире «Эха» член президентского совета по правам человека Екатерина Винокурова, у регионов должно быть право не отмечать освобождение от татарского игра.

Винокурова добавила, что спустя столько веков, обида на татаро-монгольское иго могла уже померкнуть.

Тем временем, в правительстве Калужской области, которое выступило инициатором новой памятной даты, сказали агентству ТАСС, что их законопроект поддержали уже 60 российских регионов.



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