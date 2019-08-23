Британский парламент почти на месяц приостановит свою работу

Перерыв продлится с 9 сентября по 14 октября. Такую просьбу премьер-министра Бориса Джонсона одобрила королева Елизавета Вторая. Это в значительной степени беспрецедентный шаг, — отмечает руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Она пояснила Эху", что такое решение привело к серьезной коллизии.

По словам Ананьевой, сейчас невозможно предугадать, каким будет осуществляться выход Великобритании из Евросоюза, намеченный на 31 октября. Эксперты уверены, что приостановка работы парламента должна помочь Борису Джонсону завершить этот процесс и избежать блокировки его депутатами