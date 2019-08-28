В Минске задержали еще одного участника акции протеста в Москве 27 июля

Местные правоохранительные органы утверждают, что он находится в розыске, но в чем именно его подозревают, неизвестно.

Участник акции 27 июля Никита Чирцов был задержан милицией Минска – от сотрудников он узнал, что находится в розыске. Об этом сообщает портал «ОВД Инфо», которому детали рассказала бабушка задержанного. Сейчас мужчина находится в отделе милиции Первомайского района в Минске. По данным издания, ранее он уже был оштрафован за эту акцию – его признали виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия.

Чирцов может стать 14-м обвиняемым по делу о массовых беспорядках, возбужденному после акции протеста 27 июля. Ее участники вышли к столичной мэрии с требованием зарегистрировать независимых кандидатов в Мосгордуму. Четырех фигурантов дела также обвинили в применении неопасного насилия к представителям власти.

Ранее о каких-либо претензиях к Чирцову правоохранительные органы не сообщали.