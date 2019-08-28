Бразильский нападающий Неймар близок к возвращению в Барселону, из которой он уехал в Париж за рекордную сумму в 220 миллионов евро.

Хотя переговоры еще продолжаются, испанские СМИ уже сообщили о том, что завтра игрока официально представят публике. Подробности контракта, равно как и условия перехода пока неизвестны. Ранее Барселона предлагала за своего бывшего футболиста нескольких игроков и внушительную сумму денег. При этом отчасти натуральном обмене довольно сложно сказать, удастся ли парижскому клубу вернуть свои 220 миллионов евро. Удерживать Неймара во Франции смысла нет. Интриги в чемпионате этой страны почти нет, а в Лиге Чемпионов Пари-Сен-Жермен выступает не слишком удачно. С ролью лидера о которой он мечтал, Неймар не справился. Если переход состоится, придется уступить приоритет Лионелю Месси. Сам трансфер Неймара в ПСЖ был скандальным. Сумму отступных за себя Неймар выплатил лично, получив деньги от катарского фонда, который имеет отношение к финансированию ПСЖ. Таким образом удалось обойти правило финансового фэйр-плей, но как выяснилось зря. 27— летний нападающий возвращается в Испанию.

За четыре года Неймар провел в Испании 123 матча и забил 68 мячей.