Законопроект о праздновании в России дня стояния на Угре поддержали уже 60 российских регионов

Его предлагают отмечать 11 ноября, — рассказали агентству ТАСС представители Калужского правительства, которое выступило инициатором. Однако этот документ вызвал протесты в Татарстане. Госсовет республики проводит сегодня заочное голосование. Затем протокол с мнениями парламентариев направят в Госдуму.

В свою очередь, калужский губернатор Анатолий Артамонов, как передает телеканал «Татарстан. Новый век», считает, что республиканские депутаты недостаточно информированы о законопроекте. Он подчеркнул, что в документе не говорится о праздновании победы над монголо-татарскими завоевателями.