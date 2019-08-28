Британский фунт стерлингов упал на сообщениях о приостановке работы парламента

После того, как стало известно о просьбе премьер-министра Бориса Джонсона к королеве, британская валюта потеряла 0,7% по отношению к доллару, – свидетельствуют данные Лондонской биржи. Этим вечером стало известно, что Елизавета Вторая одобрила прсьбу о приостановке работы парламента с 9 сентября по 14 октября. По мнению Джонсона, это даст парламентариям возможность изучить новое соглашение с Евросоюзом о выходе страны из состава сообщества.