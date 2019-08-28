Белорусская милиция задержала в Минске одного из участников недавнего митинга в Москве

Никите Чирцову сказали, что он находится в розыске, говорят представители правозащитного проекта ОВД Инфо". Чирцов был задержан 27 июля во время акции за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Он был оштрафован по статье о нарушении порядка проведения митинга. По так называемому «московскому делу» сейчас арестованы 13 человек. В полиции ранее говорили, что один из подозреваемых сейчас разыскивается. Фигурантов дела обвиняют в участии в массовых беспорядков, а некоторых – в нападении на полицейских.