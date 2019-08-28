Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила прошение Бориса Джонсона о приостановке работы парламента

Оппоненты главы правительства утверждают, что он делает все для того, чтобы депутаты не смогли обсуждать выход из Евросоюза. Сам Джонсон это отрицает.

Наблюдатели и политики на Западе пытаются прогнозировать, к чему приведет план Джонсона.

Усилия Джонсона, направленные на то, чтобы королева более чем на месяц отложила начало парламентской сессии, привели к тому, что у его критиков теперь будет гораздо меньше, чем ожидалось времени на то, чтобы предотвратить выход Великобритании из Евросоюза без соглашения 31 октября, пишет обозреватель сайта Си-эн-эн. – До сегодняшнего дня депутаты парламента предпочитали принять закон, который потребует от правительства найти способ продлить дедлайн для Брекзита и провести второй референдум, если переговоры с ЕС так ничем и не закончатся. Вернувшись с каникул 3 сентября, парламентарии будут иметь в распоряжении лишь несколько дней, чтобы разработать необходимый законопроект, прежде чем задуманное премьером станет реальностью.

Это может заставить парламентариев обратиться к имеющемуся у них Плану В, а именно – к вынесению вотума недоверия правительству. Сложность, правда, заключается в том, что для осуществления этих намерений, нужно будет, чтобы законодатели-консерваторы проголосовали против собственной партии.

Саммит Совета Европы намечен на 17-18 октября. Если Борис Джонсон вернется с него, размахивая соглашением по Брекзиту, он будет рассчитывать на то, что стремительно проведет его парламент в оставшиеся две недели до объявленной даты выхода из ЕС, что прибавит козырей консерваторам на предстоящих всеобщих выборах и укрепит его авторитет, — рассуждает обозреватель издания. – Тем не менее, продолжает он, если переговоры с ЕС закончатся неудачей, у оппонентов Джонсона не останется, практически, никакого пространства для маневра. Даже если им удастся набрать достаточно голосов для вотума недоверия кабинету министров, законы Соединенного королевства устанавливают двухнедельный срок для формирования нового правительства или назначения даты всеобщих выборов. Однако, заключает обозреватель Си-эн-эн, часы, ведущие обратный отсчет Брекзита, при этом никто не остановит.

Дональд Трамп уже высказал мнение, что парламентской оппозиции Великобритании удастся набрать достаточное количество голосов для вотума недоверия правительству Бориса Джонсона.