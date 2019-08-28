Песков: Дело об убийстве в Берлине гражданина Грузии не связано с российским государством и официальными органами

Дело об убийстве в Берлине гражданина Грузии никак не связано с российским государством и официальными органами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Между тем, эта история в самой Германии приобретает все больший резонанс.

Если подтвердится предположение, что известная российская спецслужба заказала убийство этнического чеченца в ФРГ, ожидается кризис, подобный возникшему в результате дела Скрипалей между Россией и Великобританией. Об этом сообщает берлинская газета Tagesspiegel. К делу подключен отдел борьбы со шпионажем Ведомства по защите конституции ФРГ.

В прошедшую пятницу гражданин Грузии был убит двумя выстрелами в затылок. Подозреваемый гражданин России приблизился к нему на велосипеде, затем собирался скрыться, однако был замечен двумя 17-летними берлинцами. Неизвестный выбрасывал в реку Шпре пистолет марки «Глок 25», 9-миллимитрового калибра, который используется агентами. Среди других найденных в реке вещественных доказательств была механическая бритва, которой подозреваемый удалил волосы. В его временной квартире найдена большая сумма наличных денег и молотый перец, который хорошо скрывает запах следов. Отмечается, что 49-летний подозреваемый был весьма хорошо одет и действовал профессионально.

Между делом стало известно, что подозреваемый россиянин по имени Вадим в конце июля получил в германском посольстве в Москве шенгенскую визу и въехал сначала в Париж. Незадолго до преступления он поездом прибыл в Берлин. У него имелся также обратный билет в Москву. Спецслужбы ФРГ не исключают подделку документов. Во время допроса подозреваемый потребовал присутствия представителя российского посольства.

Газета Süddeutsche Zeitung пишет, что ФСБ постоянно предупреждал немецких коллег о том, что убитый чеченец поддерживал контакты с террористами на Кавказе. Поэтому в течение года он стоял под наблюдением берлинской полиции как «опасный преступный элемент». Спецслужбы ФРГ проверяют связь этого дела со «списком смертников» чеченских эмигрантов.

Сегодня прокуратура Берлина заявила, что пока не имеет новых данных по убийству гражданина Грузии. В надзорном ведомстве отказались комментировать публикации в СМИ.