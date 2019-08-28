Госсовет Татарстана обсуждает инициативу о новой памятной дате – окончании великого стоянии на реке Угра в 1480 году

Госсовет Татарстана сегодня обсуждает инициативу о новой памятной дате в России – об окончании великого стоянии на реке Угра в 1480 году. Накануне парламентские комитеты и ученая общественность республики выступили категорически против идеи калужских властей, которые, в свою очередь, уверены, что это будет способствовать росту патриотизма.

Нет никакого смысла праздновать события, связанные с игом, — сказал в эфире «Эха Москвы» политик и историк Владимир Рыжков. По его словам, эти события не имеют никакой связи с нынешней страной. Рыжков предположил, что история с празднованием окончания ига закончится ничем, потому что федеральному центру и без того проблем хватает.