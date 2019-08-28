В Москве вскоре появится аэротакси

Соответствующее соглашение подписали компании «Яндекс.Такси» и «ВР-технологии», которая входит в холдинг «Вертолеты России».

«Яндекс.Такси» поднимет своих клиентов на новую высоту – вскоре они смогут добираться до пункта назначения по воздуху, минуя глухие столичные пробки. Опробуют сервис вертолетного такси уже в следующем году. Начнут с полетов в пригороде и зоне МКАД. Если это окажется выгодно и безопасно – потом доставлять людей уже будут из города в аэропорты. Это самый массовый и прибыльный сегмент, отмечают в компании «ВР-Технологии». После запуска появится специальное приложение для заказа вертолета, а потом такую опцию добавят и в приложение «Яндекс.Такси» — на определенных отрезках пути можно будет вместо автомобиля воспользоваться вертолетом, совершающим регулярные рейсы. Именно запуск регулярных перевозок позволит значимо снизить стоимость для пассажиров. Например, полет из центра Москвы в Шереметьево займет около 15 минут, цена одного места не превысит 3 тысяч рублей. Проект «Яндекса» и «Вертолетов России» потребует создания целой экосистемы, включающей беспилотники и пилотируемые аппараты, систему управления воздушным движением и прочее. В «Яндексе» отмечают, что в мире аэротакси – не экзотика. Городской вертолетный транспорт существует в таких мегаполисах как Нью-Йорк, Торонто, Сидней, Рио-де-Жанейро. Да и в Москве, за МКАДом подобные услуги предоставляют множество частных компаний – час полета обойдется в несколько десятков тысяч рублей. Один из игроков рынка HeliExpress ранее также объявил о планах по запуску регулярных рейсов.

Сейчас полеты над Москвой закрыты для гражданской авиации. «Яндекс.Такси» и правительство Москвы планируют подписать соглашение, которое позволит компании организовать рейсы над руслами рек и железными дорогами в черте города.