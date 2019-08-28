В Новосибирске трое рабочих погибли при обрушении стены насосной станции

Их коллега пострадал, он в больнице в тяжёлом состоянии. Поисковые работы на месте ЧП продолжались около пяти часов.

ЧП в Новосибирске произошло около половины девятого утра по Москве.

Под завалами после обрушения стены на стройке могут быть 12 рабочих, сообщило агентство Интерфакс. Люди находились в траншее, на которую рухнула стена. Вскоре пришли известия о первом погибшем рабочем и его коллеге, которого извлекли из-под завалов. Мужчина остаётся в тяжёлом состоянии в больнице. У него перелом ноги и другие травмы. Здание, в котором произошло ЧП, двухэтажное, в нём расположена насосная станция. В котлован рухнула стена из бетонных блоков, обложенных кирпичом. Строению больше полувека, оно обветшало и нуждается в ремонте. Часть снесли, часть находилась на реконструкции. Жильцов близлежащих домов испугал шум и грохот. Работы велись по сомнительной технологии, отметила в эфире телеканала РБК местная жительница Лилия Полякова.

Предварительная версия — нарушение при строительстве, рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах. В мэрии Новосибирска предполагают, что к обрушению стены здания в Ленинском районе привело сползание грунта. Несколько сотен спасателей привлеки к поиску людей и разбору завалов. Задействовали краны и даже беспилотники. Здание по данным РБК якобы принадлежит компании, которая фигурирует в уголовном деле бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. Его адвокат это сразу опроверг и заявил агентству ТАСС, что объект, на котором всё случилось, никакого отношения к его подзащитному не имеет. СК возбудил уголовное дело, причины ЧП выясняет и региональная прокуратура. Владелец здания новосибирский филиал Сибирской генерирующей компании, работы вёл подрядчик из Алтайского края. После ЧП компания приостановила работы. Она выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим, пообещав компенсации. О том же объявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он также создал специальную комиссию, которая будет расследовать причины обрушения.

Некоторые рабочие, которым удалось спастись, признались журналистам, что не планируют возвращаться на объект.