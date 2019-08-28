Лидер петербургского профсоюза школьников рассказал, что ему угрожают сотрудники центра «Э»
Также по его словам, на него давит руководство гимназии, где он учится.
Петербургский школьник Леонид Шайдуров рассказал изданию МБХ медиа о том, что опасается стать политзаключенным. По его словам, Наталья Алексахина, директор 622 гимназии, где он учится, предоставила его характеристику в комиссию по делам несовершеннолетних. Там она со слов школьника пишет о том, что он и его профсоюз цитирую «настраивают на антирежимные мысли школьников, а это попадает под статью об экстремизме.» конец цитаты” Далее Шайдуров поясняет “ в характеристике есть слова, которых не было никогда, из-за этих ее показаний может быть уголовное дело и колония. Также по словам ученика последние два месяца ему звонят из центра по борьбе с экстремизмом с вопросами о том, каким он видит будущее России, также оперативники приходят к нему домой. Отмечу, в профсоюзе «Ученик» сейчас состоят почти 200 человек, Школьники добиваются как минимум уменьшения количества самостоятельных работ и контроля за внешним видом учеников. В «План максимум» профсоюза входит «смена системы образования, Санкт-Петербурге».
Ранее директор гимназии по рассказам Шайдурова, уже угрожала ему отчислением, прокуратурой и «психиатрической больницей» из-за создания профсоюза.