Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь намерена провести шествие в центре Москвы 31 августа. Главным требованием мероприятия станет прекращение политических репрессий и обеспечение свободы слова.

Ранее власти Москвы отказались согласовать акцию, — напоминает Соболь. Соболь надеется, что власти не будут устраивать провокаций при помощи силовиков.

Кандидат в депутаты Мосгордумы, представитель Яблока Сергей Митрохин намерен принять участие в акции 31 августа, несмотря на то, что ранее ему удалось добиться регистрации на выборы. Сегодня в эфире «Эха Москвы» он сказал, что необходимо добиться допуска и остальных кандидатов. Митрохин подчеркнул, что выступает также за регистрацию и своего оппонента по округу, Любови Соболь.