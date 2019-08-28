Илью Яшина снова задержали на выходе из спецприемника

На сей раз ему грозит арест за призывы к несогласованному митингу 3 августа.

Сегодня днем истекал срок четвертого ареста Яшина: отпустить оппозиционера должны были в 14:20 минут. К этому времени у спецприемника №2 на улице Мнёвники собрались больше 20 человек, в основном журналисты. Среди встречающих также были незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Константин Янкаускас и адвокат Вадим Прохоров. Впрочем, с Яшиным так никто и не поговорил: ему даже не дали выйти из ворот спецприемника, задержав буквально на пороге здания – это стало ясно из видео, которое сам он выложил в Twitter. Наблюдатели увидели лишь автозак, выехавший с территории спецприемника.

Через несколько минут Прохоров смог связаться с задержанным по телефону: тот рассказал, что его везут в ОВД Тверское. Часть сторонников Яшина и журналистов также направились к отделению полиции. Там им пришлось ждать около часа, пока адвокаты выясняли подробности ситуации и суть обвинений в адрес политика. Выйдя из ОВД, Прохоров рассказал, что Яшину вменяется то же самое, что и в предыдущих случаях.

Ночь Яшину предстоит провести в отделении. В случае, если суд завтра признает его виновным, оппозиционеру грозит еще 10 суток ареста. Его адвокаты в таком исходе не сомневаются.

Ожидается, что заседание суда по административному делу Яшина пройдет завтра около 11 часов утра в Тверском районном суде.