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Эксклюзив Эха 18:00, 28 августа 2019

Интерфакс-Украина: Кирилл Вышинский войдет в список для обмена между Россией и Украиной

Главный редактор РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский войдет в список для обмена между Россией и Украиной. Именно поэтому было принято решение о смягчении ему меры пресечения с ареста на личное поручительство. По крайней мере, об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на информированный источник.

По его словам, из-за отсутствия приговора Вышинскому пока непонятно, как будет происходить обмен, и  когда.
Сам журналист при выходе из суда заявил, что такого исхода нельзя было ожидать ранее, пока президентом был Петр Порошенко.

Вышинского обвиняют в госизмене. Теперь он обязан являться по требованию в суд и не общаться со свидетелями.
В Кремле и МИДе России приветствовали решение суда в Киеве. Что касается темы обмена, то  ее комментировать воздерживаются.

К освобождению Кирилла Вышинского ан Украине относятся с осторожностью, рассказал в эфире «Эха Москвы» обозреватель украинского журнала «Новое обозрение» Игорь Яковина.

Ранее возможность обмена Кирилла Вышинского ан украинцев, находящихся в заключении в  России, допускал Владимир Зеленский.

Освобождение главного редактора украинского РИА «Новости» открывает возможность возобновления отношений между Россией и Украиной. Такое мнение высказал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Владимир Джабаров назвал достижением тот факт, что Вышинский будет ждать решения суда дома.

России не нужно отпускать кого-то в ответ в связи с освобождением Вышинского, поскольку содержащиеся в российских тюрьмах украинцы осуждены абсолютно законно, уверен политолог Сергей Марков.



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