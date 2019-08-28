Кремль не связывает последние случаи задержаний полицейских по делам об изнасилованиях с их тотальной безнаказанностью

В Кремле не связывают последние случаи задержаний полицейских по делам об изнасилованиях с их тотальной безнаказанностью. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, журналисты могут передергивать эту ситуацию, однако не следует связывать это с сотрудниками внутренних органов. Песков добавил, что преступления совершают граждане.

Последний громкий случай произошел на днях в Анапе. Следователи считают, что трое полицейских вынудили 17-летюнюю девушку заняться с ними сексом, пригрозив ей административной ответственностью. Сейчас все трое подозреваемых арестованы.