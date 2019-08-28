Алексей Навальный подозревает врио губернатора Петербурга Александра Беглова в незаконном обогащении

В новом расследовании, которое опубликовал оппозиционный политик, говорится о том, что шесть лет назад, как следует из декларации Беглова, чиновник купил квартиру, чья стоимость оценивается в 150 миллионов рублей. Однако, по словам Навального, исходя из декларации нынешнего руководителя С.-Петербурга и его супруги, за пять лет до покупки доход семьи составил лишь 30 миллионов рублей. Кроме того, в том же расследовании говорится, что семья врио губернатора владеет еще пятью квартирами. Одна из них (площадью более ста квадратных метров) находится в Петербурге на Васильевском острове, другая (в 160 квадратных метров) в Москве, на Рочдельской улице. Представители Беглова, который идет на выборы губернатора Петербурга, расследование Навального пока не комментировали.