Политика Илью Яшина, по уточненной информации, обвиняют в организации неразрешенного митинга в центре Москвы

Сегодня утром его задержали после четвертого административного ареста и доставили в ОВД Тверского района. Как написал Яшин в своем Фейсбуке, несколько минут назад его ознакомили с материалами дела. По версии полиции, он организовал акцию прямо из спецприемника, — добавил глава Красносельского муниципального округа.

Теперь ему предстоит очередное судебное заседание, — сказал адвокат Яшина Вадим Прохоров. Вадим Прохоров отметил, что Илью Яшина разместят на ночь в камере, в которой раньше, в одну из новогодних ночей, находился политик Борис Немцов, убитый почти пять лет назад.