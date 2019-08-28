Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский утверждает, что не посвящен в детали переговоров об обмене осужденными между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что сам никогда не стремился участвовать в обмене, свое уголовное преследование он связывает с прежним президентом Украины Петром Порошенко, — передает агентство РИА Новости.

Суд в Киеве сегодня изменил меру пресечения журналисту с ареста на освобождение под личное обязательство. Президент Украины Владимир Зеленский ранее не исключал возможности обмена Вышинского на украинских заключенных в России.

Ранее в Кремле называли передачу Вышинского Москве одним из возможных шагов по нормализации отношений между двумя странами.