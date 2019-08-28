Мария Захарова: Россия сожалеет о том, что США ввели второй пакет санкций против Москвы

По словам официального представителя российского МИДа Марии Захаровой, остатки российско-американского партнерства принесены в жертву внутриполитическим предвыборным обстоятельствам. В понедельник вступил в силу второй пакет санкций США против России в связи с так называемым «делом Скрипалей». Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга. Международным финансовым структурам запретят предоставлять Москве кредиты, вводятся дополнительные ограничения на поставку российской стороне материалов и техники.