Любовь Соболь объявила о проведении шествия против политических репрессий в эту субботу

Оно должно пройти по бульварам столицы, — рассказала сама незарегистрированный кандидат в Мосгордуму. По словам Соболь, в мэрию подавались несколько заявок о согласовании акций. Однако столичное руководство отказало, не предложив альтернативную площадку.

Ранее в городе уже прошли несколько акций против репрессий, а также за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Некоторые из них не были согласованы. Полиция жестко задерживала людей во время их проведения.