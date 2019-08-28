На родине писателя Даниила Гранина будет создан музейный комплекс

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт сообщил президенту, что работы уже идут.

Владимир Путин в свою очередь отметил, что Даниил Гранин был гениальным писателем и обязательно нужно пропагандировать его наследие.

Музейный комплекс памяти писателя Даниила Гранина появится в Курской области, — обещал исполняющий обязанности главы региона Роман Старовойт. Он отметил, что работы уже идут.

Старовойт подчеркнул, что жители области гордятся своим земляком Граниным.