Все люди извлечены из-под завалов после обрушения стены здания в Новосибирске

Погибли три человека, двое пострадали, один из них находится в больнице.

Двухэтажное задние насосной станции частично было снесено, частично находилось на реконструкции. В котлован рухнула стена из бетонных блоков. Под завалами рухнувшей стены в Новосибирске остаются два человека. По наблюдениям со стороны, строительные работы на этом месте велись по сомнительной технологии. Об этом в эфире РБК рассказала местная жительница Лилия Полякова.

Власти Новосибирска создали специальную комиссию для выяснения причин обрушения стены.

Обрушение произошло на площади около четырехсот квадратных метров. Здание было построено в 1970-х годах.