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16:00, 28 августа 2019

В Кремле и в МИДе России приветствовали смягчение меры пресечения главреду РИА Новости-Украина Кириллу Вышинскому

В Кремле и в МИДе России приветствовали смягчение меры пресечения главному редактору РИА Новости-Украина Кириллу Вышинскому, которого на Украине обвиняют в госизмене. Сегодня суд в Киеве решил отпустить его из-под ареста под личное поручительство.
Источники агентства Интерфакс-Украина утверждают, что Вышинский находится в  списке для обмена между Россией и Украиной. Ранее утверждалось, что его в этом списке нет.

Обмен заключенными между Россией и Украиной, по некоторым данным, переносится на неопределенный срок.

Обмен удерживаемых лиц между двумя странами должен был начаться сегодня. Об этом ранее говорил адвокат бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Сатарова. Однако сайта украинского канала «Громадське ТВ» со ссылкой на адвоката Валентина Рыбина, представляющего интересы нескольких осужденных россиян, сообщил, что процесс приостановлен – дату обмена перенесли. В интервью журналисту Анатолию Шарию на You-Tube адвокат сообщил, что Киев внес в списки трех граждан, которые ранее уже были освобождены, поэтому списки будут меняться. Кроме того, нет указа о помиловании тех осужденных, в отношении которых приговоры уже вступили в силу. Они ранее направили президенту Украины Владимиру Зеленскому соответствующее прошение. Их содержат в местах лишения свободы. Другие лица из списка на обмен будут ждать завершения процесса в пункте сбора. Это те, кому изменили меру пресечения на несвязную с содержанием под стражей, и те, кого освободили условно после признания вины. В пункте сбора, как утверждает Рыбин, люди содержатся в полутюремных условиях – за ними наблюдает СБУ, их передвижение ограничено, им также не дают общаться с родственниками.

В Кремле отказались прокомментировать информацию о возможной дате обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.



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