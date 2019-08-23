Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь объявила о проведении шествия против политических репрессий 31 августа по бульварам Москвы. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Против политических репрессий, против полноценной атаки на общество я выйду сама в эту субботу. Я рассчитываю, что мэрия Москвы одумается и не будет устраивать провокации и разгон мирных акций. У людей есть право на выбор, есть право требовать политического представителя, есть право бороться за свои права, в том числе в судах», — сказала она.

Она подчеркнула, что ранее в мэрию было подано несколько заявок о согласовании акции 31 августа, однако всем было отказано без предложения альтернативной площадки.

Л.Соболь подчеркнула, что в феврале 2019 года мэрия согласовала проведение марша памяти Бориса Немцова по Бульварному кольцу и не сочла этот маршрут неподходящим для проведения шествия.

Шествие начнется в 14.00 у памятника А.С.Грибоедову на Чистопрудном бульваре.