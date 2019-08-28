Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский войдет в список для обмена между Россией и Украиной

Именно поэтому было принято решение о смягчении ему меры пресечения с ареста на личное поручительство. По крайней мере, об этом сообщает Интерфакс Украина, ссылаясь на информированный источник.

По его словам, из-за отсутствия приговора Вышинскому пока непонятно, как будет происходить обмен, и когда.

Сам журналист при выходе из суда заявил, что такого исхода нельзя было ожидать, пока президентом был Петр Порошенко.

В Кремле сегодня приветствовали решение суда в Киеве, но при этом воздержались от дальнейших комментариев.