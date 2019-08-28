Московский «Локомотив» объявил о переходе в команду чемпиона Европы в составе сборной Португалии Жоау Марио

«Локомотив» арендовал центрального полузащитника у миланского «Интера». Итальянцы приобрели португальского хавбека в 2016 году. Он успел сыграть за клуб 64 матча и забить 4 мяча, но прошлый сезон тоже провел в аренде – в английском «Вест Хэме». Кроме того, Жоао Марио 43 раза выходил в футболке сборной Португалии. В частности, он полностью отыграл чемпионат Европы 2016 года, в котором Португалия одержала победу впервые в своей истории. Жоао не считает приезд в Россию шагом назад. Его привлекла возможность участия в Лиге Чемпионов, а кроме того, по его словам, не играть в «Интере» менее интересно, чем играть в «Локомотиве». Португалец справлялся о своем новом клубе у нападающего Эдера и получил самые лестные отзывы, так что сомнений у него почти не было. Жоао Марио будет играть в «Локомотиве» по 23 номер, который раньше носил Дмитрий Тарасов.

По окончании сезона «Локомотив» сможет выкупить Жоао Марио у «Интера» за 18 миллионов евро.