В Кремле приветствовали решение суда Киева освободить из-под стражи главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского

В Кремле приветствовали решение суда Киева освободить из-под стражи главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от дальнейших комментариев.

Вышинскому изменили меру пресечения с ареста на освобождение под личное поручительство. Теперь он обязан являться по требованию в суд и воздерживаться от общения со свидетелями. Напомним, на Украине Вышинского обвиняют в госизмене.

Киев внес в списки обмена заключенными с Россией трех граждан, которые ранее были освобождены. Поэтому списки будут меняться, — так утверждает адвокат Валентин Рыбин. По его словам, именно поэтому обмен пока переносится.

Рыбин представляет интересы нескольких россиян.