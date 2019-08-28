Россиянка Анна Калинская стала автором большой сенсации игрового дня Открытого чемпионата США по теннису
Россиянка Анна Калинская стала автором самой большой, но не единственной сенсации очередного игрового дня Открытого чемпионата США по теннису.
Калинская занимает всего лишь 127 место в мире, поэтому она была вынуждена пройти квалификацию перед тем, как попасть в основную сетку. До матча против американки Слоан Стивенс, которая победила на ЮС Опен два года назад. Калинская выиграла всего шесть матчей на уровне WTA и ни разу не проходила дальше первого круга на турнирах Большого Шлема. Первая победа сразу же стала сенсацией. Американские журналисты назвали встречу – матчем жизни для Анны. Калинская победила в двух партиях. Андрей Рублев, который этим летом провел ряд ярких матчей и обыграл самого Роджера Федерера прошел своего ровесника, но уже куда более именитого Стефаноса Циципаса. Греческий теннисист смог взять всего один сет. К сожалению соавтором сенсации стал и Карен Хачанов, который занимает 9 место в мире. Уже в первом круге он споткнулся на канадском теннисистке Вашеке Поспишиле. В пятом решающем сете Поспишил оказался сильнее.
В первом же круге Ю-ЭС-Оупен выбыли Светлана Кузнецова и Анастасия Потапова, причем последняя проиграла 15-летней Кори Гауф — теннисному вундеркинду, о которой сейчас много говорят.