Британский премьер Джонсон попросил королеву о приостановке работы парламента сразу после выхода депутатов из отпуска

Британский премьер Борис Джонсон попросил королеву о приостановке работы парламента сразу после выхода депутатов из отпуска, пытаясь таким образом помешать им принять законы, запрещающие выход из Евросоюза без соответствующего соглашения с Брюсселем.

Приостановка работы британского парламента будет возможна, благодаря переносу королевой своей традиционной речи перед депутатами, в которой должны быть озвучены планы правительства на новую сессию, поясняет Би-би-си. В этом случае у парламента будет всего несколько дней, чтоб остановить возможный так называемый «жесткий» Брекзит. Джонсон неоднократно заявлял, что хотел бы, чтобы до 31 октября были оговорены условия выхода из ЕС, однако, если этого не удастся, страна все равно покинет Евросоюз к этой дате. Остановка работы парламента может вызвать в стране серьезный политический кризис и, как написал в Твиттере заместитель лидера лейбористской фракции, цитата, стать «абсолютно скандальным оскорблением нашей демократии», пишет обозреватель Би-би-си.

Скай Ньюз при этом передает, что не все члены кабинета Джонсона осведомлены о его планах. Источники телеканала также считают, что у членов британского парламента все равно будет достаточно времени для обсуждения Брекзита перед саммитом Евросоюза, который запланирован на 17 октября.

Накануне лидер оппозиционной Лейбористской партии Велекибртании пообещал сделать все необходимое, чтобы предотвратить жесткий Brexit.