Врачи больницы в Нижнем Тагиле передумали увольняться после обещаний Минздрава заплатить за повышенную нагрузку

Ведомство вмешалось в ситуацию после того, как хирурги массово подали заявления об уходе из-за низких зарплат.

Все шесть хирургов, решивших уйти с работы, отозвали свои заявления об увольнении. Об этом ТАСС рассказали в профсоюзе медицинских работников Нижнего Тагила. Такое решение врачи приняли после бесед с представителями Минздрава. На своем сайте ведомство опубликовало перечень уступок, на которые согласилось пойти. С хирургов снимут дополнительную нагрузку, а также с начала сентября возьмут на работу двух новых специалистов. Кроме того, медики получат стимулирующую выплату за июль и август.

Вмешательство Минздрава понадобилось после того, как в Центральной городской больнице №1 Нижнего Тагила разгорелся крупный скандал. Хирурги рассказали местным журналистам о намерении уволиться, объяснив свое решение высокой нагрузкой, не соответствующей зарплате. По словам врачей, до этого они жаловались и в Минздрав, но в ответ их попросили подождать до октября. Ситуацией занялась прокуратура Свердловской области – там пообещали проверить, как начисляется зарплата.

Ранее похожая ситуация сложилась в Демидовской больнице Нижнего Тагила. Оттуда также стали увольняться врачи, которые жаловались на низкие зарплаты и непомерную нагрузку.