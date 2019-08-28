Суд в Киеве два часа назад освободил главного редактора «РИА-Новости Украина» Вышинского под личное поручительство

Суд в Киеве два часа назад освободил главного редактора «РИА-Новости Украина» Кирилла Вышинского под личное поручительство. Его обвиняют в госизмене, журналист это отрицает.

Приходить в суд по требованию, не общаться со свидетелями по делу, сообщать об изменении места жительства и работы. Такие условия Киевский апелляционный суд поставил главреду «РИА Новости Украина». Кирилла Вышинского освободили в зале суда, в решении говорилось, что это нужно сделать незамедлительно. За смягчение меры пресечения — с ареста на освобождение под личное поручительство пока идёт следствие выступили и прокуроры. Вышинский, которого обвиняют в госизмене, сказал, что его бессмысленно держать под стражей. Решение суда он назвал обоснованным и справедливым. Вышинский подтвердил, что намерен участвовать в судебном процессе. Главреда «РИА Новости Украина» задержали в мае прошлого года. Служба безопасности страны обвинила его в госизмене.

За это грозит до 15-ти лет заключения. В силовом ведомстве заявили, что журналист по заданию российских властей проводил подрывные акции в Крыму и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. По версии украинской спецслужбы, через Сербию журналисту поступали деньги из России — по 53 тысячи евро ежемесячно, — средства потом распределялись в Киеве. Обвинения фигурант дела, называет ложью и политическим преследованием. Повторил он это и сегодня. По словам Вышинского бывший президент Украины Пётр Порошенко пытался с помощью уголовного дела поднять себе рейтинг. Отмечу, в последнее время в СМИ поднимается тема большого двухстороннего обмена заключёнными. При этом фамилии Вышинского в списках не было. Издание РБК отмечало, что его могут освободить по отдельной схеме.

В Кремле приветствуют освобождение из-под стражи Кирилла Вышинского. При этом пресс-секретарь Дмитрий Песков на вопрос по поводу ответного шага со стороны Москвы сказал, что определённые контакты идут и ему больше добавить нечего.

Главный редактор украинского РИА «Новости» Кирилл Вышинский вышел на свободу благодаря общественному давлению. Такое мнение высказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Он напомнил, что Кирилл Вышинский был награжден премией «Камертон» за достижения в области защиты свободы прессы.

Освобождение главного редактора украинского РИА «Новости» открывает возможность возобновления отношений между Россией и Украиной. Такое мнение высказал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он назвал достижением тот факт, что Вышинский будет ждать решения суда дома.