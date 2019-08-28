ВЦИОМ: В среднем россияне тратят на подготовку ребенка к школе около 27 тысяч рублей

Это почти вдвое больше, чем показали исследования 2017 года, следует из опубликованного в среду результата опроса.

В этом году сумма средних планируемых или совершенных расходов на подготовку ребенка к 1 сентября, по мнению тех, кто отправляет в этом году детей или внуков в школу, составляет 26 тыс. 986 рублей. В 2017 году называлась сумма 12 тыс. 745 рублей — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Больше всего приходится тратить на покупку комплекта школьной формы: вместе спортивной формой и сменной обувью стоимость такого комплекта оценивают в 13,4 тыс. рублей. Среднюю стоимость школьной сумки/рюкзака участники опроса оценили в 3,6 тыс. рублей. Расходы и на покупку учебно-методических материалов по мнению россиян составят в среднем до 3,1 тыс. рублей.

Участников опроса также спрашивали за чей счет должны осуществляться сборы учеников в школу: родителей или бюджетных средств. Выяснилось, что только 4-6% опрошенных россиян готовы выделять деньги на техническое оснащение класса и ремонт помещений школы и всего 27% считают, что должны самостоятельно покупать учебные материалы.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 23 августа среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью.