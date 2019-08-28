Лидер петербургского профсоюза школьников рассказал, что ему угрожают сотрудники центра «Э»

Также по его словам, на него давит руководство гимназии, где он учится.

Петербургский школьник Леонид Шайдуров рассказал изданию «МБХ-Медиа» о том, что опасается стать политзаключенным. По его словам, Наталья Алексахина, директор 622 гимназии, где он учится, предоставила его характеристику в комиссию по делам несовершеннолетних. Там она со слов школьника пишет о том, что он и его профсоюз цитирую «настраивают на антирежимные мысли школьников, а это попадает под статью об экстремизме.» конец цитаты” Далее Шайдуров поясняет “ в характеристике есть слова, которых не было никогда, из-за этих ее показаний может быть уголовное дело и колония. Также по словам ученика последние два месяца ему звонят из центра по борьбе с экстремизмом с вопросами о том, каким он видит будущее России, также оперативники приходят к нему домой. Отметим, в профсоюзе «Ученик» сейчас состоят почти 200 человек, Школьники добиваются как минимум уменьшения количества самостоятельных работ и контроля за внешним видом учеников. В «План максимум» профсоюза входит «смена системы образования, Санкт-Петербурге».

Ранее директор гимназии по рассказам Шайдурова, уже угрожала ему отчислением, прокуратурой и «психиатрической больницей» из-за создания профсоюза,