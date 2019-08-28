Суд в Киеве освободил из-под стражи руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского

Он обвиняется в госизмене и незаконном обороте оружия. Сам журналист свою вину не признает, и поэтому ранее отказался участвовать в обмене заключенными между странами.

«Удовлетворить ходатайство защиты и изменить меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство», — такое решение вынес судья. Кирилла Вышинского освободили тут же – в зале заседаний. Главные условия: являться по требованию в суд и не общаться со свидетелями по делу. В остальном он может пользоваться всеми правами гражданина, в том числе на работу, пояснил его адвокат. На заседании журналист заявил, что дело против него было попыткой поднять рейтинг бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Она стоила ему должности, а Вышинскому – свободы. Теперь глава портала РИА Новости Украина намерен участвовать в судебном процессе против себя. Он провел под стражей более 400 дней. Ранее журналист заявил об отказе участвовать в обмене заключенными между Украиной и Россией, поскольку собирается добиваться своего полного оправдания. В Кремле отмечали, что освобождение и возвращение на родину Вышинского стало бы «прекрасным первым шагом» для нормализации отношений Москвы и Киева.

Освобождение Вышинского из-под стражи уже поприветствовали в полпредстве России при ОБСЕ, в СПЧ, в аппарате уполномоченного по правам человека и МИДе. Представитель министерства Мария Захарова считает это решением «первым шагом к справедливости в отношении журналиста».