Президент Грузии заявила, что для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой Россия должна изменить свою позицию

О восстановлении отношений между странами Саломе Зурабишвили говорила в вышедшем сегодня интервью телеканалу Euronews.

«Нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы. Также [России] необходимо признать, что отношения не могут строиться на принуждении» — цитирует Зурабишвили ТАСС.

В интервью грузинский президент отметила, что Грузия и Россия не имеют дипломатических отношений с 2008 года.