Соединённые Штаты будут работать над возвращением формата G8

В интервью телеканалу Fox госсекретарь Майк Помпео сказал об этом, напомнив о желании Дональда Трампа достичь такой цели. Глава Белого дома неоднократно поднимал тему возвращения России в международный клуб на саммите «Большой семёрки» во Франции. Американский лидер считает, что присутствие российского президента помогло бы решению ряда проблем. Как писала газета Гардиан, остальные главы государств, за исключением уходящего в отставку премьера Италии Джузеппе Конте, его не поддержали. Глава японского правительства Синдзо Абэ сохранил нейтралитет.